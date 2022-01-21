В Бишкеке 33 школы на карантине. Нам грозит онлайн-обучение?

Ранее на карантин отправлялись школы, где были зафиксированы более двух случаев.
Министерство образования и Министерство здравоохранения приняли совместный приказ о том, при каком количестве зараженных детей школы будут закрывать на карантин.
Заместитель директора Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Айнагуль Рыскулбекова рассказала Kaktus.media, что накануне на заседании республиканского штаба было принято решение отправлять школу на удаленное обучение при выявлении коронавирусной инфекции у более пяти человек.
Ранее на карантин отправлялись школы, где были зафиксированы более двух случаев.
На вопрос о том, не рассматривается ли вероятность онлайн-обучения школьников столицы до уменьшения числа зараженных, Рыскулбекова ответила, что об этом речи сейчас не идет.
Отметим, в Бишкеке на 2-недельный карантин закрыты 33 школы:
- №52.
- №48.
- №9.
- №13.
- №33.
- №26.
- №88.
- №62.
- №60.
- №73.
- №12.
- №4.
- №38.
- №67.
- №11.
- №29.
- №18.
- №6.
- №17.
- №30.
- №32.
- №61.
- №70.
- №5.
- №28.
- Bishkek International School.
- QSI International School Of Bishkek.
- Лицей им. Ч. Айтматова.
- Лицей "Айчурок".
- Образовательный комплекс "Илим".
- Школа "Газпром Кыргызстан".
- Cambridge School.
- Школа "Келечек MIT".
- Источник: kaktus.media
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