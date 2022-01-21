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В Бишкеке 33 школы на карантине. Нам грозит онлайн-обучение?

Ранее на карантин отправлялись школы, где были зафиксированы более двух случаев.

Министерство образования и Министерство здравоохранения приняли совместный приказ о том, при каком количестве зараженных детей школы будут закрывать на карантин.
Заместитель директора Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Айнагуль Рыскулбекова рассказала Kaktus.media, что накануне на заседании республиканского штаба было принято решение отправлять школу на удаленное обучение при выявлении коронавирусной инфекции у более пяти человек.

Ранее на карантин отправлялись школы, где были зафиксированы более двух случаев.

На вопрос о том, не рассматривается ли вероятность онлайн-обучения школьников столицы до уменьшения числа зараженных, Рыскулбекова ответила, что об этом речи сейчас не идет.

Отметим, в Бишкеке на 2-недельный карантин закрыты 33 школы:

  1. №52.
  2. №48.
  3. №9.
  4. №13.
  5. №33.
  6. №26.
  7. №88.
  8. №62.
  9. №60.
  10. №73.
  11. №12.
  12. №4.
  13. №38.
  14. №67.
  15. №11.
  16. №29.
  17. №18.
  18. №6.
  19. №17.
  20. №30.
  21. №32.
  22. №61.
  23. №70.
  24. №5.
  25. №28.
  26. Bishkek International School.
  27. QSI International School Of Bishkek.
  28. Лицей им. Ч. Айтматова.
  29. Лицей "Айчурок".
  30. Образовательный комплекс "Илим".
  31. Школа "Газпром Кыргызстан".
  32. Cambridge School.
  33. Школа "Келечек MIT".
  34. Источник: kaktus.media
           

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