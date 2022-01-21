В Бишкеке 33 школы на карантине. Нам грозит онлайн-обучение?

Ранее на карантин отправлялись школы, где были зафиксированы более двух случаев.

Министерство образования и Министерство здравоохранения приняли совместный приказ о том, при каком количестве зараженных детей школы будут закрывать на карантин.

Заместитель директора Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Айнагуль Рыскулбекова рассказала Kaktus.media, что накануне на заседании республиканского штаба было принято решение отправлять школу на удаленное обучение при выявлении коронавирусной инфекции у более пяти человек.

Ранее на карантин отправлялись школы, где были зафиксированы более двух случаев.

На вопрос о том, не рассматривается ли вероятность онлайн-обучения школьников столицы до уменьшения числа зараженных, Рыскулбекова ответила, что об этом речи сейчас не идет.

Отметим, в Бишкеке на 2-недельный карантин закрыты 33 школы: