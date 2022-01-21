Медики из США провели операцию по пересадке человеку двух почек свиньи

Медики из США провели уникальную операцию по пересадке человеку двух почек свиньи.

Об этом свидетельствуют информирует журнал American Journal of Transplantation.

Отмечается, что перед операцией была проведена работа по ликвидации участков генома свиньи, которые вызывают отторжение со стороны иммунной системы человека.

Получателем почек стал 57-летний мужчина, который впал в кому. Чтобы провести операцию, ученым пришлось получить согласие его родственников.

Источник: vb.kg