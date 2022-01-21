Иммунолог назвал первый признак «омикрона» у детей

По его словам, такие привычные симптомы COVID-19, как высокая температура и сильный кашель, не всегда проявляются у детей при этом штамме.

Первым признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса может быть изменение образа жизни ребенка и отказ от привычных предпочтений, заявил «Вечерней Москве» иммунолог Николай Крючков.

По его словам, такие привычные симптомы COVID-19, как высокая температура и сильный кашель, не всегда проявляются у детей при этом штамме.

«Важно отследить, что он становится вялым, медленнее отвечает на вопросы. Нужно обращать внимание на изменения образа жизни и занятий ребенка. Нежелание играть, потеря аппетита — все это может быть первыми проявлениями заболевания», — пояснил Крючков.

Врач отметил, что течение заболевания «омикроном» у детей может сопровождаться проблемами с ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), в том числе тошнотой, рвотой, поносом и болями в животе.

«У детей, болеющих «омикроном», не исключено развитие системного воспалительного синдрома», — подчеркнул иммунолог.

Однако, как уточнил Крючков, такое последствие у них возникает крайне редко во время болезни.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах. Он распространяется быстрее предыдущего штамма «дельта» и становится доминирующим.

Источник: centralasia.media