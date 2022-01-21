«Любим и полны надежд». Ассоль Молдокматова сообщила о свадьбе

Ее избранником стал программист Бекназар Жамангараев.

Журналист и общественный деятель Ассоль Молдокматова сообщила о скорой свадьбе. Радостной новостью она поделилась в социальных сетях.

Ее избранником стал программист Бекназар Жамангараев.

«Мы счастливы. Мы любим и полны надежд с моим Бекназаром Жамангараевым. Скоро свадьба».

Он тоже написал в социальных сетях похожий пост.

Я и моя любимая Ассоль Молдокматова, мы счастливы, влюблены и полны надежд и мечтаний! Верю что наша любовь все победит!

Источник: reporter.kg