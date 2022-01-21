Садыр Жапаров - лучший политик года по мнению читателей vb.kg

По мнению читателей vb.kg, лучшим политиком 2021 года стал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Некоторое время назад "Вечерний Бишкек" объявил онлайн-опрос среди читателей с целью узнать, кого из кыргызских политиков они считают лучшим. И вот стали известны его итоги.

Садыр Жапаров - лучший политик года по мнению читателей vb.kg

Лучшим политиком года кыргызстанцы назвали главу республики. За Садыра Жапарова проголосовали 45.31 процента. Второе место занял Омурбек Текебаев. За лидера партии "Ата Мекен" проголосовали 20.28 процента. На третьем месте с 17.66 процента - депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров.

Далее места распределились следующим образом: Камчыбек Ташиев - 7.72 процента, Бактыбек Калмаматов - 3.85 процента, Талант Мамытов - 1.61 процента, Акылбек Жапаров - 1.47 процента, Алтынбек Сулайманов - 1.17 процента, Бакыт Торобаев - 0.92 процента.

Источник: vb.kg