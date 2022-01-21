Садыр Жапаров внес изменения в Закон «О конкуренции»

Отмечается, что принятый Закон направлен на совершенствование антимонопольного регулирования.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О конкуренции», сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем 22 декабря 2021 года.

Отмечается, что принятый Закон направлен на совершенствование антимонопольного регулирования.

Целью Закона «О конкуренции» является недопущение ограничения конкуренции на товарных рынках и недопущение монополизации рынка, путем предоставления преимуществ для государственных предприятий и создания хозяйствующих субъектов участниками, которых являются аффилированные с ними лица и/или группа лиц, что будет способствовать созданию благоприятных условий для развития предпринимательства, также введение института предупреждения в целях недопущения применения штрафных санкций субъектам предпринимательства, допустивших незначительные нарушения конкурентного законодательства.

Источник: bulak.kg