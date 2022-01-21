Мужчина с психическим заболеванием угнал машину с пассажирами и сбил школьников

Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Мужчина с диагнозом "шизофрения" угнал автомобиль и сбил школьников. Об этом редакции Kaktus.media сообщили в ОВД Кара-Куля Джалал-Абадской области.
Как уточняется, вчера, 20 января, примерно в 14:30 водитель автомашины "Хонда Степвагон" припарковался у магазина и зашел внутрь. В машине остались его дети и беременная супруга.
Рядом стоял неизвестный мужчина, который, после того как водитель зашел в магазин, сел за руль припаркованного авто и уехал. Он проехал около 50 метров и совершил наезд на трех школьников, 2011 и 2012 годов рождения. После чего врезался в микроавтобус "Мерседес-Бенц Спринтер".
Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали и отправили в психиатрическую больницу, где ранее ему диагностировали шизофрению.
Источник: kaktus.media
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