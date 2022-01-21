В Оше в ДТП погибли футболисты Жахонгир Махмудов и Асадбек Алимов

ФК «Алай» выразил свои соболезнования.
При въезде в город Ош со стороны Ноокатского района 20 января примерно в 17:00 произошло ДТП. Данную информацию Reporter.kg подтвердили в пресс-службе ООБДД по городу Ош.
Лоб в лоб столкнулись автомашины Mercedes-Benz W124 и Hyundai Porter.
В Mercedes были два футболиста ФК «Алай» Жахонгир Махмудов и Асадбек Алимов, которые скончались.
ФК «Алай» выразил свои соболезнования.
Источник: reporter.kg
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