В ЖК вместо Нарматовой придет следователь ГУВД Чуйской области

Из открытых источников известно, что Айдаровой 32 года и она следователь в ГУВД Чуйской области
После отмены мандата и регистрации депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой, ее место должна занять женщина из той же партии, набравшая большее после Норматовой количество голосов на выборах 28 ноября. Об этом vb.kg сообщили в информационном отделе Центризберкома.
Судя по данным приведенным по результатам голосования партии "Бутун Кыргызстан", которые опубликованы на сайте ЦИК. Освободившееся место должна занять № 28 в партии "Бутун Кыргызстан" Айдарова Айгүл Абдисаламовна, собравшая 0.6 процента голосов.
Из открытых источников известно, что Айдаровой 32 года и она следователь в ГУВД Чуйской области
Напомним, ЦИК отменила регистрацию депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой. Ранее пресс-служба ГКНБ сообщала, что возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Жалал-Абадского государственного университета (ЖАГУ) по факту незаконного зачисления в данный вуз депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой. Также стало известно, что ректор вуза подписал 19 января приказ об отзыве диплома депутата.
Источник: vb.kg
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