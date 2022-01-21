(Фото) Команда Навального опубликовала сотни фотографий из «дворца Путина»

Это расследование вышло год назад, и новые кадры, по мнению, авторов подтверждают его подлинность.

Соратники осужденного российского политика Алексея Навального опубликовали около 500 снимков, которые были якобы сделаны во «дворце Путина» в Гелинджике.

В блоге утверждается, что фотографии реальные, однако авторы не поясняют когда и кем были сняты кадры.





Кроме того, соратники Навального обращают внимание, что фотографии имеют существенное сходство с компьютерной визуализацией, которую использовали в фильме про «дворец Путина». Это расследование вышло год назад, и новые кадры, по мнению, авторов подтверждают его подлинность. Официально расследователей обвинили в клевете.

Источник: reporter.kg



