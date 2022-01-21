(Фото) Команда Навального опубликовала сотни фотографий из «дворца Путина»

Это расследование вышло год назад, и новые кадры, по мнению, авторов подтверждают его подлинность.
Соратники осужденного российского политика Алексея Навального опубликовали около 500 снимков, которые были якобы сделаны во «дворце Путина» в Гелинджике.
В блоге утверждается, что фотографии реальные, однако авторы не поясняют когда и кем были сняты кадры.
Кроме того, соратники Навального обращают внимание, что фотографии имеют существенное сходство с компьютерной визуализацией, которую использовали в фильме про «дворец Путина». Это расследование вышло год назад, и новые кадры, по мнению, авторов подтверждают его подлинность. Официально расследователей обвинили в клевете.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!