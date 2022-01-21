От каких видов налогов будут освобождены жители Баткенской области

При этом государство обязуется возместить причиненный ущерб инвесторам.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера был проинформирован о работе, проводимой в рамках реализации Закона "О статусе Баткенской области".

По словам первого заместителя Председателя Кабинета Министров Арзыбека Кожошева, в соответствии с постановлением Кабинета Министров утвержден перечень 62 преференциальных приграничных населенных пунктов, освобожденных от следующих видов налогов:

- ставка подоходного налога снижена с 10% до 5%;

- полное освобождение от уплаты налога на прибыль;

- освобождение от уплаты налога с продаж.

Кроме того, согласно соответствующим законодательным изменениям, планируется предоставление государственных гарантий для инвестиций в Баткенскую область в размере 1 млн долларов США (на остальной территории Кыргызстана не менее 3 млн долларов США), для инвестиций в горнорудную отрасль в Баткенской области в размере 10 млн долларов США (на остальной территории страны не менее 20 млн долларов США).

При этом государство обязуется возместить причиненный ущерб инвесторам.

В Баткенской области также введен особый режим по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению на льготной основе.

"Среди услуг, оказываемых Минздравом - лечение в стационарах с 50% льготой, скидка 50% на лабораторные анализы, по линии МВД – выдача справок о судимости на бесплатной основе. Всего льготы будут предоставлены по 7 государственным услугам. На реализацию данного решения из республиканского бюджета будет предусмотрено 25,0 млн сомов", - сообщил Арзыбек Кожошев.

Кабинет Министров предлагает повысить пенсии на 2000 сомов для жителей 62 приграничных сел Баткенской области, увеличить в два раза размер пособий, поставлять электроэнергию с льготой 50 % семьям, проживающим в данных 62 селах, а также повысить заработную плату социальным работникам (врачам и учителям) и сотрудникам правоохранительных органов.

Президент Садыр Жапаров поддержал данные предложения, поручив в кратчайшие сроки завершить соответствующие нормативно-правовые процедуры и начать их реализацию с 1 марта 2022 года.

Напомним, что 10 сентября 2021 года Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О статусе Баткенской области".

Источник: vb.kg