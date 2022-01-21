ГКНБ задержал ведущего специалиста Управления соцфонда Сокулукского района

В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия.
ГКНБ в рамках зарегистрированных в ЕРПП материалов по ст.343 (вымогательство взятки) УК КР, 19 января 2022 года при получении денежных средств с поличным задержан ведущий специалист Управления социального фонда Сокулукского района Чуйской области З.Э.З..
Как сообщает пресс-служба ГКНБ, досудебным производством установлено, что 17 января 2022 года жительница Сокулукского района обратилась работнику Управления социального фонда З.Э.З. для получения выписки по внесенным социальным отчислениям за последние 10 лет. В свою очередь З.Э.З., предварительно изучив сведения о социальных отчислениях, сообщил, что у нее имеются определенные нарушения, в связи с чем предложил положительно решить ее вопрос за денежное вознаграждение.
В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Источник: reporter.kg
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