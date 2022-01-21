ЦИК лишила Орозайым Нарматову депутатского мандата

ЦИК отменила регистрацию депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой.

Решение принято на заседании Центризбиркома.

ГКНБ считает, что у Нарматовой незаконно полученный диплом о высшем образовании. Материалы об этом комитет направил в ЦИК. Кроме того, в Центризбирком пришло и заключение Министерства образования.

Также комиссии ЦИК стало известно, что ректор вуза, в котором обучалась Нарматова 19 января подписал приказ об отзыве диплома депутата. Кстати, в отношении должностных лиц Джалал-Абадского университета по факту незаконного зачисления в вуз депутата парламента Орозайым Нарматовой возбуждено уголовное дело.

На основании всего этого, комиссией принято решение об отмене регистрации Орозайым Нарматовой депутатом, так как наличие высшего образование у парламентария — обязательное требование закона.

Решение ЦИК Орозайым Нарматова может оспорить решение в суде.

Источник: reporter.kg