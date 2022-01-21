В КР проходят тренинги для мультидисциплинарных команд медиков

Важно, что смертность от COVID-19 удалось снизить в два раза, а также создать устойчивую систему непрерывного образования врачей и медсестер.

В целях усиления борьбы с COVID-19 и повышения качества лечения больных с коронавирусной инфекцией в республике проходит повторное обучение и тренинги для национальных и региональных мультидисциплинарных команд медиков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В состав данных МДК входят опытные врачи разных специальностей: инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи, педиатры, акушеры-гинекологи, эндокринологи, семейные и другие врачи, а также медсестры.

Мультидисциплинарные команды были созданы в 2020 году при поддержке Минздрава и ЮСАИД. Именно благодаря такому подходу в каждой области и крупных городах организованы сильные команды врачей и медсестер, которые оказывают эффективную помощь больным с коронавирусом.

Важно, что смертность от COVID-19 удалось снизить в два раза, а также создать устойчивую систему непрерывного образования врачей и медсестер.

В программу обучения включены мониторинг и анализ ситуации, рекомендации по лечению больных c коронавирусом на амбулаторном и стационарном уровнях в соответствии с шестой версией клинического руководства по COVID-19, вопросы по практическим навыкам кислородотерапии, вакцинации и другие.

Тренинги уже прошли Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях. Далее они будут продолжены в Баткене, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областях, Бишкеке и Чуйской области.



Источник: vb.kg