Штаб обновил рекомендации при коронавирусе. В течение пяти дней можно лечиться самостоятельно

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал рекомендации для пациентов с симптомами COVID-19 или Омикрон штамма.

Если раньше Штаб просил не заниматься самолечением и при первых симптомах звонить мобильным бригадам для сдачи ПЦР теста, теперь сообщается, что можно в течение пяти дней лечиться самостоятельно. Кроме того, теперь в Штабе заявили, что нет необходимости сдавать ПЦР тест на COVID-19.

Что делать, если появились симптомы COVID-19 или Омикрон штамма? ⠀

оставайтесь дома. По мере возможности изолируйтесь от членов семьи в отдельную комнату ⠀

если температура тела не превышает 38 градусов, не снижать — обильное питье, до 2литров (вода, чай с витамином C). ⠀

Дальнейшее повышение температуры сбивать: ⠀

парацетамол (свечи, таблетки, сироп) – не более 1 гр. в сутки (препарат гепатотоксичен, т.е. при болезни печени, не желательно); ⠀

нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), например, ибупрофен (на голодный желудок нельзя), с осторожностью при эрозии, язве желудка, 12 перстной кишки. Этим пациентам можно рекомендовать прием омепразола или эзомпразола в минимальной дозе профилактически вечером наряду с жаропонижающими ⠀

Следует избегать прием ибупрофена и других НПВС пациентам с хронической болезнью почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями (!);

аспирин, если нет аллергии! Детям до 18 лет категорически — нельзя. Обязательно читайте противопоказания! ⠀

При болях в горле: Полоскать горло. Для полоскания можно (если нет аллергии) использовать травы, обладающие антисептическим свойством (например, шалфей, эвкалипт и др.), таблетки, леденцы, спреи содержащие обезболивающие средства (читайте аннотацию) ⠀

При насморке: — два-три раза в день закапывать назальные капли с сосудосуживающим эффектом;

или промывать растворами на основе натуральной морской соли или слабым солевым раствором или физ. раствором;

полоскать и сморкаться следует осторожно, очищая одну ноздрю за один раз. Это предупреждает создание слишком высокого давления в носу и стать причиной воспаления уха (средний отит). Длительный насморк также может вызвать воспаление уха, поэтому нос нужно держать сухим. После процедуры нужно помыть руки или обработать их антисептиком. ⠀

При кашле:

рекомендуется избегать положение на спине (лучше на животе), т.к. кашель становится непродуктивным;

принимать отхаркивающие препараты, например, ацетилцистеин – АЦЦ (противопоказан при тяжелом обострении бронхиальной астмы, хроническая язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, детский и подростковый возраст до 14 лет и др.), амброксол, бромгексин, и др.). Читайте противопоказания!

детям отхаркивающие препараты – строго по назначению врача! ⠀

При плохом сне и депрессии: — применять снотворные или антидепрассанты после назначения врача. ⠀

При наличии сопутствующих заболеваний (ССЗ, ХОБЛ, БА, СД и другие) – продолжать лечение назначенными препаратами. ⠀

Важно! Обильное питье жидкости (30 мл на 1 кг массы тела). Исключить сладкую газированную воду (кола, фанта..). Контролировать диурез (мочу), увеличенный объем жидкости может ухудшить сатурацию. ⠀ Исключить жирную и тяжелую пищу ⠀

Часто проветривать комнату (2-3 раза в день), оптимальная температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла, влажность комнаты должна быть 50-70% ⠀

Лечиться самостоятельно можно в течение пяти дней, а при сохранении симптомов и появлении одышки необходимо обратиться к врачу

Источник: reporter.kg