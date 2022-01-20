Штаб обновил рекомендации при коронавирусе. В течение пяти дней можно лечиться самостоятельно

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал рекомендации для пациентов с симптомами COVID-19 или Омикрон штамма.
Если раньше Штаб просил не заниматься самолечением и при первых симптомах звонить мобильным бригадам для сдачи ПЦР теста, теперь сообщается, что можно в течение пяти дней лечиться самостоятельно. Кроме того, теперь в Штабе заявили, что нет необходимости сдавать ПЦР тест на COVID-19.
Что делать, если появились симптомы COVID-19 или Омикрон штамма? ⠀
- оставайтесь дома. По мере возможности изолируйтесь от членов семьи в отдельную комнату ⠀
- если температура тела не превышает 38 градусов, не снижать — обильное питье, до 2литров (вода, чай с витамином C). ⠀
Дальнейшее повышение температуры сбивать: ⠀
- парацетамол (свечи, таблетки, сироп) – не более 1 гр. в сутки (препарат гепатотоксичен, т.е. при болезни печени, не желательно); ⠀
- нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), например, ибупрофен (на голодный желудок нельзя), с осторожностью при эрозии, язве желудка, 12 перстной кишки. Этим пациентам можно рекомендовать прием омепразола или эзомпразола в минимальной дозе профилактически вечером наряду с жаропонижающими ⠀
- Следует избегать прием ибупрофена и других НПВС пациентам с хронической болезнью почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями (!);
- аспирин, если нет аллергии! Детям до 18 лет категорически — нельзя. Обязательно читайте противопоказания! ⠀
При болях в горле: Полоскать горло. Для полоскания можно (если нет аллергии) использовать травы, обладающие антисептическим свойством (например, шалфей, эвкалипт и др.), таблетки, леденцы, спреи содержащие обезболивающие средства (читайте аннотацию) ⠀
При насморке: — два-три раза в день закапывать назальные капли с сосудосуживающим эффектом;
- или промывать растворами на основе натуральной морской соли или слабым солевым раствором или физ. раствором;
- полоскать и сморкаться следует осторожно, очищая одну ноздрю за один раз. Это предупреждает создание слишком высокого давления в носу и стать причиной воспаления уха (средний отит). Длительный насморк также может вызвать воспаление уха, поэтому нос нужно держать сухим. После процедуры нужно помыть руки или обработать их антисептиком. ⠀
При кашле:
- рекомендуется избегать положение на спине (лучше на животе), т.к. кашель становится непродуктивным;
- принимать отхаркивающие препараты, например, ацетилцистеин – АЦЦ (противопоказан при тяжелом обострении бронхиальной астмы, хроническая язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, детский и подростковый возраст до 14 лет и др.), амброксол, бромгексин, и др.). Читайте противопоказания!
- детям отхаркивающие препараты – строго по назначению врача! ⠀
При плохом сне и депрессии: — применять снотворные или антидепрассанты после назначения врача. ⠀
При наличии сопутствующих заболеваний (ССЗ, ХОБЛ, БА, СД и другие) – продолжать лечение назначенными препаратами. ⠀
Важно! Обильное питье жидкости (30 мл на 1 кг массы тела). Исключить сладкую газированную воду (кола, фанта..). Контролировать диурез (мочу), увеличенный объем жидкости может ухудшить сатурацию. ⠀ Исключить жирную и тяжелую пищу ⠀
Часто проветривать комнату (2-3 раза в день), оптимальная температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла, влажность комнаты должна быть 50-70% ⠀
Лечиться самостоятельно можно в течение пяти дней, а при сохранении симптомов и появлении одышки необходимо обратиться к врачу
Источник: reporter.kg
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