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Байтерек: Нужно относиться к электричеству как к национальному достоянию

Сегодня хотела бы поговорить об энергосбережении в Кыргызстане!

Каждый человек, считающий себя патриотом и связывающий свое будущее с Кыргызстаном, должен относиться к электричеству как к общенациональному достоянию. Об этом на своей странице в соцсети заявила экс-пресс-секретарь президента КР Галина Байтерек.

"Дорогие кыргызстанцы!

Сегодня хотела бы поговорить об энергосбережении в Кыргызстане!

Несомненно, для Кыргызстана эта тема актуальна как никогда. Всем известно, что в последние годы в республике наблюдается повышенное потребление электричества. С одной стороны, это вызвано появлением новых жилых комплексов и производств. С другой - нерациональным использованием энергоресурсов.

Думаю, каждый человек, считающий себя патриотом и связывающий свое будущее с Кыргызстаном, должен относиться к электричеству как к общенациональному достоянию.

И чтобы не допустить аварийных отключений, нужно потреблять его осознанно: не включать несколько мощных электроприборов одновременно; не использовать самодельные приборы; выключать из сети всю бытовую технику, когда ею не пользуются; гасить свет, выходя из комнаты или квартиры; заменить обычные лампочки на энергосберегающие.

Как видите, ничего сложного нет. Все это позволит нам сэкономить не только электричество, но и финансы", - написала она.


Источник: vb.kg

           

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