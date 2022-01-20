Акылбек Жапаров поручил перейти на электронный документооборот до 1 марта

Акылбек Жапаров поручил полпредствам в регионах и айыл окмоту перейти на электронный документооборот до 1 марта.
Глава кабмина провел совещание по внедрению автоматизированных информационных систем в госорганах и полномочных представительствах президента в областях, районных администрациях, а также мэриях Бишкека и Оша. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Акылбек Жапаров поручил полпредствам в регионах и айыл окмоту перейти на электронный документооборот до 1 марта.
На совещании обсуждались проблемы, возникающие при введении информационных систем: Infodocs, e-kyzmat, "Санарип аймак" в разрезе регионов и айыл окмоту.
"Самые низкие показатели наблюдаются в Чуйской области: из 105 айыл окмоту 31 айыл окмоту не присоединился к системе электронного документооборота. Такие показатели недопустимы. С 1 марта администрация президента перестанет принимать документы на бумажных носителях, а с 1 апреля все государственные органы полностью перейдут на электронный документооборот. Надо ускоряться, это требование времени. В соседних странах уже перешли на электронный документооборот, а мы никак не можем это сделать", - сказал Жапаров.
Глава Кабмина добавил, что по итогам первого квартала 2022 года, начиная с полномочных представительств президента в областях и заканчивая айыл окмоту, будет проведена аттестация на знание систем электронного документооборота и предоставления электронных услуг населению.
По итогам совещания Акылбек Жапаров поручил организовать выездные группы из числа сотрудников администрации президента и Министерства цифрового развития для проведения обучающих семинаров в регионах республики по переходу на электронный документооборот и предоставления электронных услуг населению.
Источник: vb.kg
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