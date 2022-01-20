"Мы своих в обиду не дадим!" Ассоль Молдокматова обратилась к Касым-Жомарту Токаеву

Телеведущая Ассоль Молдокматова на своей странице в Instagram обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

"В это сложное для вашей страны время прошу обратить внимание на вопиющие случаи, которые происходят в отношении кыргызстанцев, которых незаконно задерживают и истязают. Прошу строжайшего наказания в рамках закона полицейским, военным, кто повинен в избиении Чолпонбека Сыдыкова! Мы своих в обиду не дадим!!! И верим, что вы найдете рычаги для жесткого наказания. Надеюсь на ваше вмешательство и справедливое решение. Пусть между нашими народами всегда будут мир и гармония", - написала она.

Напомним, задержанного в Алматы гражданина Кыргызстана Чолпонбека Сыдыкова нашли спустя 11 дней. Его избили, сломали обе ноги и ребра. А после отвезли в больницу.

20 января его вывезли из Алматы. При содействии Министерства здравоохранения Кыргызстана МИД организует встречу кыргызстанца на КПП "Ак-Жол" с последующей госпитализацией.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента с Сыдыковым, ведется работа по привлечению к ответственности виновных в причинении тяжкого вреда его здоровью, заявили в МИД.

Источник: kaktus.media