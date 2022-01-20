"Мы своих в обиду не дадим!" Ассоль Молдокматова обратилась к Касым-Жомарту Токаеву

Телеведущая Ассоль Молдокматова на своей странице в Instagram обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
"В это сложное для вашей страны время прошу обратить внимание на вопиющие случаи, которые происходят в отношении кыргызстанцев, которых незаконно задерживают и истязают. Прошу строжайшего наказания в рамках закона полицейским, военным, кто повинен в избиении Чолпонбека Сыдыкова! Мы своих в обиду не дадим!!! И верим, что вы найдете рычаги для жесткого наказания. Надеюсь на ваше вмешательство и справедливое решение. Пусть между нашими народами всегда будут мир и гармония", - написала она.
Напомним, задержанного в Алматы гражданина Кыргызстана Чолпонбека Сыдыкова нашли спустя 11 дней. Его избили, сломали обе ноги и ребра. А после отвезли в больницу.
20 января его вывезли из Алматы. При содействии Министерства здравоохранения Кыргызстана МИД организует встречу кыргызстанца на КПП "Ак-Жол" с последующей госпитализацией.
В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента с Сыдыковым, ведется работа по привлечению к ответственности виновных в причинении тяжкого вреда его здоровью, заявили в МИД.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!