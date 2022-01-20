Бензин может подорожать еще на 4 сома

В Кыргызстане снова подорожает топливо в ближайший месяц.

Об этом сообщил президент Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов.

По его прогнозам, стоимость бензина повысится еще на 4 сома, а дизеля - на 6 сомов.

Это связано с тем, что в январе 2022 года отпускные цены российских заводов на ГСМ повысились на $110 за тонну бензина и на $130 за тонну дизельного топлива.

Источник: kaktus.media