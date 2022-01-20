Угнанные в Швеции авто премиум-класса нашли в автосалоне Бишкека

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия с целью выявления лиц причастных к угону автомобилей, а также поиск других авто, находящихся в розыске по линии Международная организация уголовной полиции Интерпол.
Сотрудниками НЦБ Интерпол МВД Кыргызской Республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на территорию Кыргызстана из стран Евросоюза были завезены несколько автомобилей, находящиеся в розыске по линии Международной организации уголовной полиции Интерпол.
Как сообщает пресс-служба МВД, 30 декабря 2021 года в ходе проведения обыска в одном из автосалонов города Бишкек совместно с сотрудниками Следственной службы МВД КР и УПСМ ГУВД Бишкека были водворены на штрафную стоянку 18 автомобилей, из которых 5 автомобилей премиум-класса были похищены в Швеции в 2020-2021 годах.
В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия с целью выявления лиц причастных к угону автомобилей, а также поиск других авто, находящихся в розыске по линии Международная организация уголовной полиции Интерпол.
Источник: reporter.kg
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