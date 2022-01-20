Дело кримавторитета Лимонти. Судья сделал процесс закрытым

Судья Мирлан Термечиков, выйдя из совещательной комнаты, удовлетворил ходатайство.
В Первомайском районном суде проходит судебное разбирательство по делу криминального авторитета Сулайманова по кличке «Лимонти». На сегодняшнем заседании сторона потерпевших заявила ходатайство о том, чтобы процесс проходил в закрытом режиме. Судья Мирлан Термечиков, выйдя из совещательной комнаты, удовлетворил ходатайство.
Истчник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!