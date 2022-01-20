Дело кримавторитета Лимонти. Судья сделал процесс закрытым

Судья Мирлан Термечиков, выйдя из совещательной комнаты, удовлетворил ходатайство.

В Первомайском районном суде проходит судебное разбирательство по делу криминального авторитета Сулайманова по кличке «Лимонти». На сегодняшнем заседании сторона потерпевших заявила ходатайство о том, чтобы процесс проходил в закрытом режиме. Судья Мирлан Термечиков, выйдя из совещательной комнаты, удовлетворил ходатайство.

Истчник: reporter.kg