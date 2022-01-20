В Кыргызстане жертвам пыток выплатят по 100 тысяч сомов

Уточняется, что суд не удовлетворил жалобу МВД и Министерства экономики и финансов о снижении суммы компенсации каждой жертве пыток до 50 тысяч сомов и оставил в силе решение предыдущей инстанции. ⠀
Член Коалиции против пыток в Кыргызстане ОФ "Кылым шамы" сообщил, что 18 января 2021 года Верховный суд поддержал трех жертв пыток, оставив в силе решение районного суда, согласно которому каждому из них будет выплачено по 100 тысяч сомов.
⠀Уточняется, что суд не удовлетворил жалобу МВД и Министерства экономики и финансов о снижении суммы компенсации каждой жертве пыток до 50 тысяч сомов и оставил в силе решение предыдущей инстанции. ⠀
Напомним, с 3 по 5 декабря 2013 года сотрудники ОВД города Кызыл-Кия с целью получения признательных показаний в совершении убийства применяли физическую силу с применением электрошокеров в отношении несовершеннолетних (на момент совершения пыток) лиц. Жертвы пыток боролись за свои права 7 лет.
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Источник: vb.kg
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