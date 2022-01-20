В Кыргызстане четыре подруги пытались одновременно покончить жизнь самоубийством

Четыре подруги пытались покончить жизнь самоубийством одновременно.

Эту информацию редакции Kaktus.media подтвердили в УВД Чуйской области.

Как уточняется, вчера, 19 января, четыре девушки были доставлены в больницу с признаками попытки суицида, одна порезала вены, остальные отравились лекарствами. Девушки Т. З., 1995 года рождения, Б. О., 1996 года рождения, М. М., 1998 года рождения, и М. Г., 1987 года рождения. Они вместе снимали квартиру в одном из микрорайонов Кара-Балты.

По данному факту ведется разбирательство. Каждая из девушек написала предсмертную записку с различными обвинениями в адрес неизвестных лиц. По предварительным данным, кто-то их снял на компрометирующее видео.

Источник: kaktus.kg