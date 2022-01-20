Кандидаты на повторных выборах. Список обновляется. К 20 января - 41 кандидат

В Центризбирком поступают уведомления по участию в повторных выборах депутатов ЖК по двум округам.

К 20 января поступили уведомления об участии по Свердловскому и Первомайскому избирательным округам.

Таким образом, на 20 января список выглядит следующим образом:

Первомайский избирательный округ №27

Абдыкадыр уулу Бектур. Абдыразакова Айжан Улановна Акылбеков Русланбек Акылбекович. Аматов Рысбай Аматович. Гапаров Адылбек Абдикаримович. Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович. Жоробеков Азаматбек Жолборсович. Капаров Чынгыз Капарович. Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич. Кермалиев Таалайбек Женишович. Мамбетсадыков Азамат Нурбекович. Момбеков Рыскелди Чыныбекович. Мусаев Тахир Насырович. Нурматов Темирбек Асанович. Сартаев Анвар Айдарович. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна. Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович. Токтакунов Нурбек Акбарович.

Свердловский избирательный округ №29

Абышев Медер Болотович. Алканова Элнура Сайдиракмановна. Алмамбетова Гуля Идиновна. Асанбеков Жаныбек Асанбекович. Аспек уулу Азамат. Атазов Шайлообек Карыбекович. Бакиров Бакыт Жеентайович. Бейшенбаев Эдиль Нурбекович. Болотбеков Бакытбек Болотбекович. Джумагазиева Нуржан Курманбековна. Жолдошова Назгуль Амантуровна. Ибраймакунов Данияр Омурбекович. Карамушкина Ирина Юрьевна. Керимбаев Жусубалы Топчубаевич. Майрамбек уулу Калыс. Маматкулов Нурланбек Жолошович. Мотуев Нурдин Аманканович. Муртазалиев Абдурахман Шамильевич. Саадабаев Бакыт Муратбекович. Салянова Аида Женишбековна. Султанбеков Муратбек Кенешбекович. Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич. Эргешов Казыбек Кочкорович.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, то есть до 18 часов 27 января 2022 года. Повторные выборы назначены на 27 февраля 2022 года.



Источник: kaktus.kg