Симптомы опасных детских заболеваний. Когда нужно незамедлительно обращаться к врачу

Вы лучше всех знаете своего ребенка, поэтому доверяйте своим инстинктам, если ребенок чувствует себя плохо.

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В этом материале мы расскажем про симптомы опасных детских заболеваний.

Немедленно звоните в скорую помощь, если у ребенка:

сонливость или заторможенность;

высокий, слабый или непрерывный плач;

затрудненное или необычное дыхание;

бледная, пятнистая или синяя кожа;

судороги или припадки;

сыпь, которая не исчезает при нажатии на кожу ребенка;

высокая температура у новорожденного;

ребенок плохо берет грудь;

его сильно рвет или он мочится меньше, чем обычно.

Вы лучше всех знаете своего ребенка, поэтому доверяйте своим инстинктам, если ребенок чувствует себя плохо.

Самый быстрый способ получить немедленную медицинскую помощь - это либо вызвать бригаду скорой, либо отвезти ребенка в отделение неотложной помощи ближайшей больницы.

Сонливость и заторможенность

Иногда ваш ребенок может быть сонным - это нормально, например, после кормления. Но если ваш ребенок кажется более сонным или заторможенным, чем обычно, это может быть признаком серьезных детских болезней. Если вы не можете разбудить ребенка, даже когда очень стараетесь, немедленно обратитесь за помощью.

Отсутствие реакции может быть признаком нескольких серьезных детских болезней и состояний, включая низкий уровень сахара в крови (гипогликемию) или опасную для жизни инфекцию мозга (менингит).

Высокий, слабый или непрерывный плач

Все младенцы и маленькие дети плачут. Но если ваш ребенок плачет необычным образом, плач не прекращается и вам сложно его успокоить, следует об этом подумать.

Затрудненное или необычное дыхание

Если у вашего ребенка затрудненное дыхание, вы можете заметить, что:

ему приходится дышать намного тяжелее, чтобы воздух попал в легкие;

у ребенка постоянный кашель;

нижняя часть грудной клетки втягивается при вдохе, он не может разговаривать или издавать звуки или не может пить из-за затрудненного дыхания.

В тяжелых случаях ваш ребенок может выглядеть очень усталым и посинеть. Он может молчать или издавать кряхтение при каждом вдохе.

Эти симптомы дыхания могут быть вызваны такими заболеваниями, как инфекция грудной клетки (пневмония) или тяжелая астма.

Бледная, пятнистая кожа или посинение

Бледная, покрытая пятнами кожа или ее посинение могут быть вызваны плохим кровообращением или низким уровнем кислорода в организме, что может произойти при серьезных детских заболеваниях.

Судороги или припадки

Если у вашего ребенка судороги или припадки, его глаза могут закатиться. Он может не реагировать, сильная тряска и подергивание во всех конечностях в течение короткого времени, а также поверхностное или необычное дыхание.

Как только судороги прекратятся, перекатите ребенка на бок по мягкой поверхности, держа его верхнюю ногу согнутой. Это позиция восстановления. Не кладите ничего (в том числе пальцы) в рот ребенку в это время. Это может блокировать дыхание вашего ребенка.

Сыпь (положительный тест на стекле)

Пятна или сыпь на коже, которые не исчезают, когда вы плотно прижимаете стекло к коже ребенка, могут быть ранним признаком опасной для жизни менингококковой инфекции.

Когда обращаться в отделение неотложной помощи

Если вы заметили какие-либо из следующих признаков и симптомов, отвезите ребенка прямо в ближайшее отделение неотложной помощи:

лихорадка у детей младше трех месяцев;

двигается меньше, чем обычно;

пьет плохо или не может пить;

частая неукротимая рвота.

Лихорадка или температура выше 38,5 °C

Лихорадка - это температура выше 38,5 °C. Это нормальный способ организма бороться с инфекциями. Большинство детей с лихорадкой не страдают серьезными заболеваниями. Но в некоторых случаях жар может быть признаком более серьезной инфекции.

Если вашему ребенку меньше трех месяцев и у него поднялась температура, его необходимо немедленно осмотреть врачу. Это потому, что сложнее сказать, есть ли у детей в этой возрастной группе серьезные заболевания.

Но если вашему ребенку больше трех месяцев и у него нет других признаков серьезного заболевания, вы также можете отвезти его к врачу, желательно в тот же день.

Пощупать температуру кожи вашего ребенка, приложив руку ко лбу, не является надежным способом диагностики лихорадки. Лучший способ - проверить температуру ребенка с помощью термометра.

Количество влажных подгузников может сказать о состоянии ребенка

Ранним признаком многих серьезных заболеваний является меньшее количество влажных подгузников, чем обычно, то есть меньше половины количества влажных подгузников, которые ваш ребенок использует каждый день. Это может означать, что у вашего ребенка обезвоживание.

Плохой аппетит

Если ваш ребенок плохо ест, это может быть ранним признаком детской болезни.

Частая рвота

Рвота - это нормальный способ избавления организма от того, чего он не хочет. Это также может быть признаком болезни или инфекции.

Непрекращающаяся рвота может вызвать обезвоживание и опасный дисбаланс в химической системе организма.

Обратитесь в отделение неотложной помощи, если ваш ребенок не может ничего есть или пить по прошествии нескольких часов и его все еще рвет, особенно если он плохо себя чувствует.



Источник: kaktus.kg