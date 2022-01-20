"Жестко покритиковать себя". Политолог придумал для депутатов семь правил

Каждый день хоть один раз подскажи решение власть предержащим.
Политолог Бакыт Бакетаев убежден, что каждый депутат ЖК для более полной эффективности в своей работе должен, как минимум, придерживаться придуманным им 7 правил. Представляем их ниже:
1. Первое правило: Каждый день хоть на несколько минут ставь себя на место болеющих, страждущих, бедствующих, безработных, обездоленных.
2. Второе правило: Каждый день хоть один раз пообщайся с родителями, старшими по возрасту, пенсионерами, ветеранами.
3. Третье правило: Каждый день хоть один раз подскажи решение власть предержащим.
4. Четвёртое правило: Каждый день получи хоть одну заслуженную благодарность.
5. Пятое правило: Каждый день попробуй жестко покритиковать себя.
6. Шестое правило: Каждый день выполни хоть одну рекомендацию врачей.
7. Седьмое правило: Каждый день перед сном дай отчёт Всевышнему.
Источник: vb.kg
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