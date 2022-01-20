Мирлан Дуйшонбаев, журналист: «Не могут требовать законности от других те, у кого диплом подложный!»

Если Орозайым Нарматова действительно получила диплом с нарушением закона, как информирует ГКНБ, то ее незамедлительно нужно лишить мандата!
– В отношении нескольких ответственных лиц в ДжАМУ возбудили уголовное дело в связи с поддельным дипломом депутата ЖК Орозайым Нарматовой. К сожалению, этот факт раскрыл одну тенденцию в нашей стране. Не нужно отрицать, что до сих пор есть случаи, когда в вузах учатся не сами студенты, а их имя и их деньги. На протяжении многих лет эту практику не могут пресечь. Все это показатель недостаточной работы соответствующих органов, которые должны бороться с коррупцией и незаконными делами. Огорчает то, что информация о сомнительности или незаконности диплома всплывает только тогда, когда человек назначается на высокую должность.
Если Орозайым Нарматова действительно получила диплом с нарушением закона, как информирует ГКНБ, то ее незамедлительно нужно лишить мандата! Прийти в Жогорку Кенеш с незаконным дипломом, участвовать в законотворчестве, требовать от других законности – это аморально и преступно.
Источник: газета «Майдан.kg» №01 от 19.01.2022 / стр. 5
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