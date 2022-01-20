Алмазбек Акматалиев, политолог: «Президент и Жогорку Кенеш будут работать сообща»

Без разрешения Жогорку Кенеша президент не может назначить ни одного министра.
— Обращаюсь к тем, кто говорит: «Жогорку Кенеш теперь ничего не будет решать, мы перешли к президентской форме управления»… Президент обратился в Жогорку Кенеш, чтобы назначить министра цифрового развития!
Без разрешения Жогорку Кенеша президент не может назначить ни одного министра. Таково требование новой Конституции…
Это также признак парламентаризма, показатель того, что Жогорку Кенеш и президент равноправны при формировании кабинета министров. Это признак конституционного принципа, по которому правительство подконтрольно Жогорку Кенешу. Все это означает, что президенту и Жогорку Кенешу нужно работать сообща.
Источник: газета «Майдан.kg» №01 от 19.01.2022 / стр. 5
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