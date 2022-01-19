В Алматы вновь усилили меры безопасности

У расположенного там здания Нацбанка Казахстана находятся два грузовика с десантниками.

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана в среду развернули дополнительные силы для обеспечения правопорядка в центре Алматы. Около здания администрации города и площади Астана находится несколько автомобилей полиции и автобусов с закрытыми шторками на окнах, сообщает ТАСС.

Уточняется, что у здания администрации города полицейские дежурят без спецэкипировки, а в районе площади, которая находится в паре километров, полностью перекрыто движение автотранспорта и пешеходов. По ее периметру стоят сотрудники силовых ведомств в бронежилетах и с дубинками.

У расположенного там здания Нацбанка Казахстана находятся два грузовика с десантниками. Военнослужащие вооружены стрелковым оружием, на них бронежилеты и каски. Кроме того, у банка стоит несколько гражданских автобусов с зашторенными окнами.

Днем ранее такого усиления в Алматы не наблюдалось. Однако утром пресс-служба департамента полиции города сообщила, что дорожное движение на некоторых участках улиц в среду временно перекроют в связи с проведением антитеррористической операции.



Источник: vb.kg