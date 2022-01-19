Жанару Акаеву сделали операцию

Операция прошла успешно, в настоящее время состояние Акаева удовлетворительное.

Депутату ЖК Жанару Акаеву в понедельник сделали операцию в одной из больниц Бишкека.

Согласно информации собственных источников, у него удалили межпозвонковую грыжу.

Операция прошла успешно, в настоящее время состояние Акаева удовлетворительное.



Источник: vb.kg