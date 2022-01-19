Вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана завершен

Начальник департамента международного сотрудничества МО РК Олжан Хусаинов заявил, что на территории РК нет военных иностранных государств.
Об этом на брифинге «О завершении миротворческой миссии ОДКБ в Республике Казахстан» сообщил директор департамента евразийской интеграции МИД РК Александр Синяговский.
«В настоящее время инициированная Республикой Казахстан миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена», – сказал он.
Синяговский отметил, что миссия ОДКБ в Казахстане была выполнена на высоком профессиональном уровне, внесла вклад в стабилизацию ситуации.
Начальник департамента международного сотрудничества МО РК Олжан Хусаинов заявил, что на территории РК нет военных иностранных государств.
Напомним, в связи с протестами, переросшими в массовые беспорядки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился за помощью к ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Беларуси, Армении, Кыргызстан и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. В четверг, 13 января, миссию объявили завершенной.
Источник: bulak.kg
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