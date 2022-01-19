(Видео) Курсан Асанов об условиях в СИЗО-50 для особо опасных преступников

Меня распределили в камеру. Со мной все хорошо.

Сегодня, 19 января, в Первомайском райсуде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года, где обвиняемыми проходят генерал-майор милиции Курсан Асанов, его сын Мухамед-Али Асанов и водитель генерала Дамирбек Пайзилда уулу.

По словам Асанова, власть имущие думали, что, отправив его в СИЗО-50 для особо опасных преступников, где содержатся члены ОПГ, смогут сломать его, но этому не быть.

"Меня распределили в камеру. Со мной все хорошо. Никаких претензий к работникам ГСИН у меня нет. Даст бог, все встанет на свои места", - сказал генерал Асанов.

Источник: kaktus.media

