(Видео) Курсан Асанов об условиях в СИЗО-50 для особо опасных преступников

Меня распределили в камеру. Со мной все хорошо.
Сегодня, 19 января, в Первомайском райсуде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года, где обвиняемыми проходят генерал-майор милиции Курсан Асанов, его сын Мухамед-Али Асанов и водитель генерала Дамирбек Пайзилда уулу.
По словам Асанова, власть имущие думали, что, отправив его в СИЗО-50 для особо опасных преступников, где содержатся члены ОПГ, смогут сломать его, но этому не быть.
"Меня распределили в камеру. Со мной все хорошо. Никаких претензий к работникам ГСИН у меня нет. Даст бог, все встанет на свои места", - сказал генерал Асанов.
Источник: kaktus.media
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