Финансист предупредил, какие купюры валют лучше не хранить дома

Банкнота номиналом 100 долларов часто становится объектом подделки.
Рискованно использовать и хранить банкноты номиналом 500 евро и 100 долларов, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
По его словам, 500 евро стали изымать из оборота в Европе в 2019 году, в 2016 их перестали вообще выпускать.
"Причина - в популярности таких купюр у теневого сектора, кроме того их часто используют для хранения в сейфах или ячейках", - объяснил Переславский.
Банкнота номиналом 100 долларов часто становится объектом подделки. Эксперт советует прогнать через валютный счет, чтобы точно быть уверенным в их подлинности.
Помимо мошеннических рисков есть и макроэкономические риски, и они касаются наличных денег любого номинала. Речь идет об инфляции. Чтобы защититься от нее, можно вложить сбережения в евробонды, например, посоветовал финансист.
Источник: РИА новости
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