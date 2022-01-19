(Видео) Экс-губернатор Баткена Айбалаев: Мадумаров из-за материальных интересов отдал наши земли таджикам

Для таджиков этот документ закон. А то, ратифицировал его Жогорку Кенеш или нет, это наши внутренние проблемы.

Экс-губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев прокомментировал редакции Bulak.kg споры по кыргызско-таджикской границе, и рассказал, при чем здесь Адахан Мадумаров.

По его словам, в 2009 году Мадумаров будучи Секретарем Совета безопасности, преследуя свои материальные интересы, подписал протокол об аренде спорных территорий на 49 лет, практически признав их таджикскими.

«Во время строительства дороги, когда дело дошло до спорных территорий, таджики начали возмущаться. Вместо того, чтобы сказать, что это спорные земли или же посоветоваться, Мадумаров специально подписал договор, согласно которому мы взяли в аренду эти земли на 49 лет.

275 метров — это ширина канала. Чуть выше есть и места, где ширина достигает до 350 метров. Расстояние с моста до водозабора Головной составляет более 2 км. После подписания этого договора, около тысячи таджикских семей начали строить дома и огороды вдоль реки.

Для таджиков этот документ закон. А то, ратифицировал его Жогорку Кенеш или нет, это наши внутренние проблемы.

Я с 2009 года требую, чтобы Мадумарова привлекли к ответственности за это. Он создал проблему для всей страны. Когда срок договора истечет, таджики заберут эти земли к себе. Зачем мне идти на дебаты с изменником? Он только языком умеет чесать», — заявил экс-губернатор.

Напомним, накануне лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова снова вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру КР. Он дает показания по делу о кыргызско-таджикской границе.

Ранее Мадумаров неоднократно звал Айбалаева на дебаты.

Источник: Булак