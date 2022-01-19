Система прослеживаемости лекарств: Бахрейн VS Турция: По какому пути пойдет Кыргызстан?

По статистике, после введения системы MVC в Бахрейне цены на рынке лекарств в целом упали на 5-10%.

Несомненно, очень серьезная актуальная проблема для любого правительства - это контроль и отслеживание лекарственных препаратов. В сегодняшнем мире без открытости и полного контроля над цепочкой поставок невозможно осуществлять планирование фармацевтического рынка. Конечно, в Кыргызстане эта проблема давно известна. Правительство приняло решение вводить систему полного прослеживания лекарств на рынке республики. Теперь разберемся, какие проблемы и какие сравнения принимаются во внимание, когда говорится о том, что Турция и Бахрейн предлагают одновременно свои системы прослеживания.

Группа Рияда (Королевство Бахрейн) является одним из ведущих холдингов в странах Залива и имеет колоссальный опыт в десятках глобальных проектов. Рияда – один из учредителей компании MVC (Medical Value Chain), которая, в свою очередь полностью внедрила в Бахрейне свою систему два года назад. Советом стран Залива система, внедренная в Бахрейне, признана единственно эффективной на Ближнем Востоке, так как благодаря этой системе полностью прекращена поставка поддельной и контрафактной продукции на рынок Бахрейна. Сейчас компания MVC также успешно внедряет свою систему в Ливане, Вьетнаме и еще двух десятках стран. MVC использует базовую систему тракинга своего американского партнера RFXCEL, которая на сегодняшний день полностью внедрена в странах Евросоюза и Северной Америки.

Турецкая компания как бы предлагает бесплатно свой софт и хочет $6 миллионов за систему и $700 тыс. в год за функционирование системы, естественно, в год. Компания MVC предлагает систему бесплатно и не просит никакого бюджета от правительства, у которого есть несомненно другие задачи, как потратить миллионы долларов в области здравоохранения. MVC будет поддерживать систему на постоянной основе и инвестирует свои деньги в создании национальной системы Кыргызстана для прослеживания фармпрепаратов. Да, за обслуживание этой системы будут платит импортеры и производители лекарств, с которыми у MVC уже заключены более чем 750 соглашений. Вопрос, может ли похвастаться этим турецкая сторона, остается открытым, потому что никакой информации, с кем турецкая компания заключила договоры, нет.

Могут возникать опасения при сравнении цен на лекарства в Бахрейне, Турции и Кыргызстане, но абсолютно гарантировано, что система отслеживания не диктует никаких требований к ценообразованию на разных рынках. Наоборот, система трекинга дает возможность видеть цены у производителя и, соответственно, принимать решения по закупкам аптечными сетями лекарств напрямую, а уже роль правительства - как регулировать цены на рынке. В отношении турецкого рынка давно известно, что, по оценке Союза фармпроизводителей, в Турции на сегодняшний день на рынке отсутствуют порядка 45% лекарств первой необходимости.

Для того чтобы разобраться, кто лучше, надо просто посмотреть, сколько это будет стоить для республики: ввести турецкую систему и платить за нее миллионы долларов либо получить систему, которую предлагает компания MVC бесплатно для правительства.

Цена на лекарства совершенно не увеличится из-за введения системы прослеживания, а те суммы, что производители платят за систему, ничтожно малы по сравнению с ценой лекарств. Эти расходы давно заложены в маркетинговые исследования и в наценках производителя. Совершенно незначительный процент, который платят производители лекарств за прослеживание, никак не отражается на ценообразовании лекарств. Даже наоборот, в связи с полной открытостью системы покупатели (фармацевтические компании и аптеки) могут иметь доступ к открытой информации по ценам сотен производителей и благодаря прямым контрактам могут выбирать более дешевые, но полностью защищенные от фальсификации лекарства для рынка, причем это также повысит конкуренцию.

По статистике, после введения системы MVC в Бахрейне цены на рынке лекарств в целом упали на 5-10%. Весь вопрос в прозрачности и функционировании системы: бахрейнское правительство, используя систему MVC, дает доступ любому потребителю к своей информации на государственном портале National Health Regulatory Authority Bahrain. Там вы можете увидеть функционирование всей системы и все зарегистрированные лекарства от всех зарегистрированных производителей. Также вы можете увидеть наценку в аптечных сетях и всю необходимую информацию по срокам хранения лекарств.

Компания MVC является генеральным партнером Организации GS1 (General Standards 1), ее система прослеживания полностью соответствует мировым стандартам. Никаких дополнительных маркировок вводить не нужно, система MVC будет использовать уже имеющиеся у производителей маркировки, что очень сильно ускорит сбор информации и позволит избежать дополнительных трудозатрат. MVC использует любые коды и марки, которые уже нанесены всеми мировыми производителями на свою продукцию, что подтверждается сотнями договоров MVC со всеми ведущими мировыми фармкомпаниями.

Турецкая компания предлагает ввести свою систему новой маркировки, которая реально усложняет процесс поставки лекарств на рынок Кыргызстана и заставит производителей либо по новой клеить марки, которые сейчас ими не используются, либо придется всю эту работу проделывать при таможенной очистке, что серьезно осложнит работу и приведет к дополнительным расходам.

Даже если предположить, что в 2012 году система отслеживания лекарств в Турции была передовой, сейчас уже 2022 год, и сегодняшние обстоятельства предъявляют другие требования. Турецкая компания не может похвастаться ни открытым сайтом, связанным с правительством Турции, ни к сожалению, практической информацией на своем сайте.

Надеемся, что читатель и пользователь соцсетей Кыргызстана сам может разобраться в необходимости и нужности той или иной системы. Основная задача - это полная открытость и защита рынка от лекарств непригодных, фальшивых и фальсифицированных, а также прозрачная система ценообразования. Стоит также подчеркнуть, что Кыргызстан является членом Таможенного союза и ЕврАзЭС, где на сегодняшний момент вводится своя система, в основу которой легла платформа "Честный знак", принятая Российской Федерацией. Эти процессы уже идут не только в странах Таможенного союза, но и в соседнем Узбекистане, где данная модель принята как базовая. Естественно, у турецкого провайдера нет модели синхронизации с этой системой. Возникает вопрос: как Кыргызстан собирается синхронизировать цепочки поставок, когда большое количество фармацевтической продукции поступает из России и Казахстана? Компания MVC уже принципиально достигла договоренности о синхронизации системы тракинга с платформами, принятыми в ЕврАзЭС, в частности, с российским "Честным знаком", а также с провайдерами в Казахстане, Узбекистане и Беларуси.

Остается лишь последний вопрос: какой выбор лучше сделать? Оставляем этот вопрос на суд читателя...

Источник: kaktus.media