Акылбек Жапаров: Предпринимателям ККМ будут предоставляться бесплатно

В рамках проекта кассовые аппараты, а также их обслуживание предпринимателям предоставляются бесплатно.
По новой редакции Налогового кодекса предусмотрена нулевая ставка субъектам малого предпринимательства с годовым объемом до 8 миллионов сомов и которые применяют контрольно-кассовые машины. Об этом в интервью 24.kg заявил председатель кабмина Акылбек Жапаров.
По его словам, для снижения расходов предпринимателей по приобретению контрольно-кассовых машин Налоговая служба с сентября 2021 года проводит пилотный проект по применению новых моделей ККМ.
"В рамках проекта кассовые аппараты, а также их обслуживание предпринимателям предоставляются бесплатно.
Для удобства и доступности предпринимателям были разработаны контрольно-кассовые машины, которые могут иметь вид приложения. Оно устанавливается на смартфон, планшет или компьютер. При этом загрузка программной контрольно-кассовой машины осуществляется бесплатно. Предпринимателю достаточно приобрести чековый принтер для выдачи чека потребителям", - сказал Жапаров.
Источник: vb.kg
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