Аскар Акаев и ректор МГУ спрогнозировали будущее COVID-19

Мы с академиком Аскаром Акаевым написали статью-прогноз.

Ученые МГУ провели математическое исследование развития пандемии коронавируса и пришли к выводу, что в будущем болезнь, скорее всего, будет протекать в легкой форме, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. В исследовании участвовал иностранный академик РАН, первый президент Кыргызстана Аскар Акаев. Об этом сообщает РБК.

"Мы с академиком Аскаром Акаевым написали статью-прогноз. Мы, как математики, предвидели и эти всплески, и мутации. Вирус - это живое семейство, оно борется за свою жизнь и будет стараться приспосабливаться. С другой стороны ему нужен человек, чтобы жить, и будет найден компромисс", - рассказал Садовничий на пресс-конференции.

По словам ректора, согласно прогнозу, "компромисс будет найден", и в будущем COVID-19 сойдет на допустимый уровень: либо болезнь будет протекать в очень легкой форме, либо будет незначительное количество заболевших. Ученые надеются, что это произойдет в начале 2023 года, заявил Садовничий.

О подготовке в МГУ модели, которая рассчитывает прогноз распространения инфекции, Садовничий рассказал на прошлой неделе в интервью ОТР. Ученый подчеркнул при этом, что "математическая модель - это не жизнь", и "могут быть повороты в мутациях разных". Однако он уверен, что этот прогноз сбудется, так как "обычно наши модели с Аскаром Акаевичем всегда были точны, с их помощью предсказали и кризисы, и они совпадали".

Аскар Акаев является ведущим научным сотрудником Института математических исследований сложных систем МГУ, доктор технических наук, в 2006 году был избран иностранным членом Российской академии наук. Он почетный доктор МГИМО, научный руководитель в Высшей школе экономики, является действительным членом Нью-Йоркской академии наук. Автор и соавтор более 150 научных работ.

Источник: kaktus.media