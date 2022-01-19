Кыргызстанца насильно удерживали из-за долгов. Его освободил ГКНБ

Вместе с тем, заявители явились в орган следствия только к вечеру 18 января текущего года.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела по факту незаконного удержания лица против его воли, в одной из квартир города Джалал-Абад, установлен и освобожден гражданин КР М.А., который насильно удерживался группой лиц в целях исполнения им долговых обязательств в крупном размере. Об этом соообщает пресс-служба ГКНБ.
В ходе проведения следственных действий М.А. отказался от очной ставки с фигурантами дела, в связи с чем, не представилось возможным применить процессуальные меры принуждения и пресечения.
17 января 2022 года с заявителями по уголовному делу достигнута договоренность об их явке вместе с защитником в орган следствия, однако последние не прибыли по месту назначения и ограничились участием в пресс конференции в информационном-агентстве АКИпресс.
Вместе с тем, заявители явились в орган следствия только к вечеру 18 января текущего года. С их участием были проведены все требуемые следственные мероприятия. В итоге были задержаны и водворены в ИВС ОВД города Джалал-Абад А.М., М.К., Р.И. и А.Я.
Следствие продолжается.
Источник: vb.kg
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