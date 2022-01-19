Иммунолог предупредил о росте смертности от «омикрона» среди детей

По его словам, подростки более устойчивы к омикрон-штамму, поскольку у них иммунная система находится в активной фазе.
Российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о росте смертности от «омикрона» среди детей, пишет РИА Новости.
По его словам, в зоне риска по смертности при «омикроне» находятся пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, а также дети до трех лет. Медик обратил внимание на рост случаев летальных исходов при этом штамме коронавируса среди малышей.
«Омикрон» начнет бить по всем россиянам, но смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми. Также летальность увеличилась среди маленьких детей до трех лет. Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице», — отметил Крючков.
По его словам, подростки более устойчивы к омикрон-штамму, поскольку у них иммунная система находится в активной фазе.
Источник: bulak.kg
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