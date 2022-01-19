По Кыргызстану 26 школ перевели на удаленку из-за COVID

По данным ведомства, сейчас на онлайн-обучении находятся ученики 16 школ Бишкека и 10 в Чуйской области.
По Кыргызстану на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом переведено 26 школ из 2 334, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
По данным ведомства, сейчас на онлайн-обучении находятся ученики 16 школ Бишкека и 10 в Чуйской области.
Кроме того, на дистанционное обучение переведено 70 классов:
в Чуйской области — 55;
Бишкеке — 9;
Нарынской области — 3;
Ошской — 2;
Иссык-Кульской — 1.
Источник: bulak.kg
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