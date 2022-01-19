В Чуйской области введены ограничения на проведение свадеб и торжеств

В Чуйской области введены ограничения на проведение свадеб, торжеств и массовых мероприятий.
Решение принято в связи с ростом новых случаев заражения COVID-19.
Заведующий эпидемиологическим отделом Иссык-Атинского центра профилактики заболеваний и госсанэпидназора с функциями координации деятельности службы по Чуйской области Акылбек Исаев отметил, что во время этой волны наблюдается большее число заболевших среди детей и подростков. В связи с этим усилено наблюдение за посещением общеобразовательных учреждений.
Источник: reporter.kg
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