Президент подписал Налоговый кодекс

Президент Садыр Жапаров подписал Налоговый кодекс.

Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Налоговый кодекс принят ЖК 22 декабря 2021 года.

Целью Налогового кодекса является оптимизация налогового администрирования, обеспечение стабильности налоговой системы, дальнейшее совершенствование цифровизации налоговых процедур, создание равных условий ведения предпринимательской деятельности и сокращение теневой составляющей экономики.

Кодексом предусматривается два основных подхода к налогообложению:

общий налоговый режим, предусматривающий такие основные налоги как налог на прибыль, налог с продаж (НсП), налог на добавленную стоимость (НДС) без регистрационного порога. В общем налоговом режиме будут осуществлять деятельность субъекты крупного бизнеса с оборотом свыше 30 миллионов сомов; упрощенная система налогообложения на основе единого налога. По упрощенной системе налогообложения будут осуществлять деятельность субъекты малого и среднего предпринимательства с оборотом менее 30 миллионов сомов. Тем самым у субъектов, применяющих данный режим, будет возможность уплачивать только один налог и предоставлять один отчет на ежеквартальной основе.

Кодексом устанавливается налог на деятельность в сфере электронной коммерции с определением ставки в размере 2 процентов (аналогично ставке, установленной для торговли в безналичной форме).

Также вводится НДС на услуги иностранных компаний (таких как "GOOGLE" и другие).

В целях уравнивания условий ведения предпринимательской деятельности и поддержки отечественных производителей, ставка НсП для производства устанавливается в размере 1 процента.

Кодексом предусматриваются льготы на срочной основе с проведением оценки эффективности. Перечень налоговых льгот, подлежащих оценке, а также порядок и виды оценки эффективности налоговых льгот, будут утверждаться Кабинетом Министров.

Вместе с тем, также предусматриваются налоговые льготы:

для швейной отрасли (размер ставки единого налога ­­ - 0,25 процента от выручки сроком на 5 лет); ювелирной отрасли (льгота по НДС сроком на 5 лет). авиационной отрасли (льгота по НДС на временный ввоз самолетов); освобождение от НДС электробусов (в целях уменьшения вредных выбросов в атмосферу).

Устанавливается норма о том, что субъект, предоставляющий в аренду площадь для осуществления экономической деятельности, в том числе торговые места на рынках (мини-рынках) и в торговых центрах и домах, обязан установить в договоре аренды требование о наличии ККМ у арендатора, обязанного применять ККМ, неисполнение которого влечет расторжение такого договора в одностороннем порядке.

При этом предусматривается возврат части суммы, указанной в кассовых чеках на приобретенные товары, работы, услуги ("cashback"). Сумма подлежит возврату физическому лицу на счет в отечественном банке. Данная норма позволит усилить контроль использования ККМ со стороны гражданского общества, что положительным образом скажется на создании равных условий конкуренции и повысит прозрачность бизнеса. В целях стимулирования к оплате налоговой задолженности предусмотрено списание пени и санкций в размере 50 процентов пени полной уплате основной задолженности и оставшихся 50 процентов пени и санкций.

Вводится упрощенный механизм возврата НДС для предприятий-экспортеров. Упрощенный порядок применяется ко всем предприятиям, которые за период в 6 месяцев в целом поставляют на экспорт не менее 50 процентов объема. Так, по результатам камеральной проверки в течении менее чем за 30 рабочих дней экспортер может получить возврат НДС. Также Кодексом предусматривается проведение плановой налоговой проверки в дистанционном порядке. Данный механизм предусматривает освобождение от камеральных и выездных налоговых про верок, снижение количества проверяемых первичных документов, обмен информацией в режиме реального времени.

Налоговый кодекс, введенный в действие с 1 января 2009 года, признается утратившим силу.

Источник: vb.kg