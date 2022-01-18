За 30 лет товарооборот между Китаем и странами ЦА вырос в 100 раз

За последние 30 лет объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии вырос более чем в 100 раз.
Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Объем прямых инвестиций Китая в пять стран Центральной Азии превысил 14 млрд долларов США, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на форуме по торговому и деловому сотрудничеству между Китаем и странами Центральной Азии, прошедшем в режиме видеосвязи.
В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, продолжил министр.
На протяжении последних трех десятилетий Китай и эти пять стран продолжают углублять торгово-экономическое сотрудничество, достигая прочных и плодотворных результатов, отметил Ван Вэньтао.
Министерство коммерции КНР готово работать с соответствующими государственными органами данных стран для расширения сотрудничества и выведения торгово-экономической кооперации на новый уровень, добавил он.
Источник: vb.kg
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