Смог в Бишкеке. Баню «С легким паром» просят перейти на альтернативный вид топлива

Банно-оздоровительный комплекс «С легким паром» в Бишкеке просят перейти на альтернативный вид топлива.
Об этом было сказано в ходе заседания штаба по осенне-зимнему периоду в Свердловском акимиате.
В заседании приняли участие сотрудники муниципальной администрации, представители соответствующих служб, а также начальники муниципальных территориальных управлений.
По результатам обсуждения, службам были даны поручения по решению озвученных вопросов:
— отделу Энергосбыта по Свердловскому району подготовить информацию о майнинг-фермах находящихся на территории района;
— КП «Бишкектеплоэнерго» и УКС мэрии Бишкека включить в план на 2022 год перевод одной угольной котельни в газовую в общеобразовательных учреждениях;
— республиканскому центру образования Свердловского района ускорить процесс передачи на баланс ОАО «Бишкектеплосеть» и КП «Бишкектеплоэнерго» тепловых трубопроводов;
— СЭИ мэрии Бишкека и МТУ №18 провести разъяснительную работу с руководством оздоровительного центра « С легким паром» по ул.Ибраимова о переводе на альтернативный вид топлива (газ, электричество и др);
— Восточный РЭС и МТУ №21 проверить разрешительные документы ОсОО «Электросила» о проведении строительных работ по прокладке высоковольтного электрического кабеля вдоль ул.Объездная в ж/м «Дордой-2».
Источник: bulak.kg
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