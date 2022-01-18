Дарига Назарбаева ушла в отпуск без содержания

"Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции"
Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Дарига Назарбаева, старшая дочь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, до конца января будет находиться в отпуске "в связи с реабилитацией после перенесенного COVID-19", сообщает портал Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Назарбаевой.
"Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Назарбаева не появилась на заседании парламента 12 января. Пресс-служба палаты уточнила, что она находится на больничном.
Источник: Kaktus.media
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