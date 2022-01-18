Близ с границей Таджикистана найдены снаряды противотанкового гранатомета (фото)

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа Лейлекского РОВД и саперы Войсковой части.

Сотрудниками Кадамжайского РОВД Баткенской области выявлены факты незаконного хранения огнестрельного оружия, в котором подозреваются двое местных жителей М.Б., 1997 г.р., и Т.А., 1992 года рождения.

Как сообщает пресс-служба МВД, у них изъято незарегистрированные ружья — две единицы. По факту назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых оружие исправно и пригодно для стрельбы. Начато расследование.

Кроме этого, 10 января 2022 года в городе Исфана Лейлекского района сотрудники Пограничной службы ГКНБ КР сообщили об обнаружении местными жителями снарядов гранатомета в поле близ села Интернационал и на дне канала. Данный факт зарегистрирован в ОВД.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа Лейлекского РОВД и саперы Войсковой части. При осмотре установлено, что обнаруженные два предмета являются снарядами ручного противотанкового гранатомета (РПГ 7В). Обнаруженные боеприпасы уничтожены на месте. Назначены соответствующие экспертизы.

Источник: reporter.kg