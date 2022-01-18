В КР беспошлинно ввезут 70 тысяч тонн сахара из ЕАЭС

В Кыргызстан беспошлинно ввезут 70 тысяч тонн сахара из ЕАЭС.
Министерство сельского хозяйства сообщает о принятии решения совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 года № 140 "О внесении изменений в некоторые решения комиссии Таможенного союза в отношении сахара белого и сахара-сырца тростникового", где предусмотрен беспошлинный ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию КР в объеме 70 тысяч тонн.
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, на текущий момент разработан проект постановления кабинета министров "О мерах продовольственной безопасности", где вносится изменения в постановление кабинета министров от 12 июля 2021 года № 71 в части наделения правилами распределения объема беспошлинного ввоза сахара белого и сахара-сырца на территорию КР постоянно действующего характера.
Таким образом, предполагается распределение объема беспошлинного ввоза сахара белого и сахара-сырца между заявителями с февраля 2022 года.
Источник: vb.kg
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