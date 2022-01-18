Кыргызстан опять лидирует по уровню инфляции среди стран ЕАЭС

Беларуси зафиксирован максимальный прирост цен на непродовольственные товары — на 9,9 процента и услуги – на 7,6 процента.
В декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем во всех странах — членах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов.
Как сообщает Нацстатком, в январе-декабре 2021 года (по сравнению с декабрем предыдущего года) максимальный уровень инфляции 11,2% в потребительском секторе экономики отмечен в Кыргызстане, где за истекший год в наибольшей мере (на 13,3 процента) возросли цены и тарифы на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий).
При этом, в Беларуси зафиксирован максимальный прирост цен на непродовольственные товары — на 9,9 процента и услуги – на 7,6 процента.
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