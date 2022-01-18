Налоговая служба проверяет пробивают ли чеки продавцы

На сегодняшний день в эту карту введено уже 80 тысяч 387 субъектов.
Налоговая служба с конца прошлого года в городах Бишкек, Ош и ряде регионов начала уточнять места нахождения субъектов предпринимательства и составлять цифровую карту дислокации. На сегодняшний день в эту карту введено уже 80 тысяч 387 субъектов.
«Сотрудники налоговой службы кроме работы по полному охвату субъектов предпринимательства путем сличения данных с системой электронной дислокации, проверяют наличие и использование контрольно-кассовых машин и разрешительные документы на деятельность. А также они проводят контрольные закупы на предмет пробивания чеков», – пишет пресс-служба налоговой службы.
Сообщается что цифровая карта дислокации составляется для совершенствования налогового администрирования, улучшения аналитической работы и выявления субъектов, осуществляющих экономическую деятельность без налоговой регистрации и уплаты налогов.
Источник: reporter.kg
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