Что важнее: дешевые политические скандалы или $500 миллионов в экономику?

Садыр Жапаров рассказал о том, что в экономику страны впервые за историю независимого Кыргызстана власти намерены влить колоссальные средства.

В недавнем интервью президента Садыра Жапарова отечественные СМИ, заточенные на распространение жареных фактов, не увидели самого главного. Все они написали об Адахане Мадумарове и Бактыбеке Калмаматове, но никто не упомянул о действительно важных и даже сенсационных вещах, о которых говорил глава государства. Речь идет о мерах, которые руководство страны собирается принять в этом году для развития экономики.

Садыр Жапаров рассказал о том, что в экономику страны впервые за историю независимого Кыргызстана власти намерены влить колоссальные средства.

"Сейчас у нас есть 500 миллионов долларов. Это беспрецедентный случай в истории Кыргызстана – войти в январь с 500 миллионами долларов. На данный момент мы распределяем эти деньги. С февраля начнем кредитовать наших аграриев и фермеров под 6 процентов на срок до трех лет через "Айыл Банк" и "РСК Банк". Каждый кыргызстанец, у которого есть участок, фермерское хозяйство, сможет получить кредит. На эти цели мы выделяем 15 миллиардов сомов. Ипотечной компании даем 5,5 миллиарда сомов. После того как они обеспечат жильем стоящих в очереди государственных служащих, начнется предоставление жилья любому гражданину сроком на 25 лет", - сказал президент.

Кроме того, он отметил, что выделено 1,5 миллиарда сомов на приобретение семян и удобрений, на ирригацию - 1 миллиард сомов.

Получается, что, несмотря на сложный исторический период даже в мировой экономике, затянувшуюся пандемию и общий спад, Кыргызстан получает возможность не просто реанимировать свою экономику, но даже начать реализовывать долгосрочные и устойчивые проекты в разных отраслях и сферах.

Источник: vb.kg